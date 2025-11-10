Bauer übernimmt Wolfsburg-Profis: Hoffnung auf Dauerjob

Daniel Bauer betreute die Bundesliga-Profis des VfL Wolfsburg bereits - mit Erfolg. Das soll ihm auch nach der Trennung von Cheftrainer Paul Simonis gelingen. Er hofft auf eine Dauerbeschäftigung.

Wolfsburg (dpa) - Interimstrainer Daniel Bauer bereitet die Mannschaft des VfL Wolfsburg trotz seiner noch ungeklärten Zukunft gezielt auf das nächste Heimspiel in der Fußball-Bundesliga gegen Bayer Leverkusen vor. «Wir sind alle, die wir jetzt hier aufgerückt sind, ja schon lange im Verein und tragen den Verein einfach im Herzen. Wir wollen einfach jetzt unterstützen und helfen in der Situation», sagte der 43-Jährige nach der ersten Übungseinheit unter seiner Leitung.

Da gelte es, professionell zu sein, den Fokus darauf zu richten, was zählt. «Und das ist halt nur das Leverkusen-Spiel. Wir brauchen dringend Punkte, auch wenn ein großer Gegner wartet», erklärte er weiter. «Alles Weitere findet dann eine Etage über uns statt.»

Für ihn selbst sei es eine Chance, räumte er ein. «Wir hätten es gerne anders gehabt, aber jetzt wollen wir gucken, dass wir das Beste daraus machen», sagte er. Dem U19-Trainer Bauer waren am Sonntagabend die Aufgaben vom bisherigen Cheftrainer Paul Simonis übertragen worden. Der Verein hatte sich zuvor von dem 40 Jahre alten Niederländer nach sechs Niederlagen in den vergangenen sieben Punktspielen getrennt.