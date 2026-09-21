Fußball-Bundesliga
Bauchmuskelzerrung: Leipzigs Gruda nicht zur DFB-Auswahl
Brajan Gruda
Brajan Gruda von RB Leipzig kann wegen einer Verletzung nicht zur Nationalmannschaft reisen.
Jan Woitas. DPA

Brajan Gruda war in den bisherigen Spielen immer eine feste Größe im RB-Spiel und damit auch auf Klopps Zettel. Sein Auswahl-Debüt verschiebt sich nun.

Leipzig (dpa) – Das Nationalmannschafts-Debüt von Brajan Gruda verschiebt sich. Der Mittelfeldakteur von RB Leipzig hat sich im Bundesliga-Spiel bei Bayer Leverkusen (0:2) eine seitliche Bauchmuskelzerrung zugezogen. Der 22-Jährige muss nach Club-Angaben in der Länderspielpause kürzertreten und kann deshalb auch nicht zur DFB-Auswahl reisen. Der DFB teilte mit, dass keine Nachnominierung geplant ist.

Gruda war von Bundestrainer Jürgen Klopp für die Spiele am 1. Oktober in München gegen Serbien und am 4. Oktober in Thessaloniki gegen Griechenland nominiert worden.

© dpa-infocom, dpa:260921-930-721726/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren