Brajan Gruda war in den bisherigen Spielen immer eine feste Größe im RB-Spiel und damit auch auf Klopps Zettel. Sein Auswahl-Debüt verschiebt sich nun.

Leipzig (dpa) – Das Nationalmannschafts-Debüt von Brajan Gruda verschiebt sich. Der Mittelfeldakteur von RB Leipzig hat sich im Bundesliga-Spiel bei Bayer Leverkusen (0:2) eine seitliche Bauchmuskelzerrung zugezogen. Der 22-Jährige muss nach Club-Angaben in der Länderspielpause kürzertreten und kann deshalb auch nicht zur DFB-Auswahl reisen. Der DFB teilte mit, dass keine Nachnominierung geplant ist.

Gruda war von Bundestrainer Jürgen Klopp für die Spiele am 1. Oktober in München gegen Serbien und am 4. Oktober in Thessaloniki gegen Griechenland nominiert worden.