Raphaël Guerreiro kann beim FC Bayern viele Positionen spielen. In einem nicht allzu üppig besetzten Kader ist dies wertvoll. Nun fällt der Routinier aber vorerst aus.

München (dpa) – Der FC Bayern muss bis auf weiteres auf Raphaël Guerreiro verzichten. Der 31 Jahre alte Allrounder zog sich «eine kleine Verletzung der Bauchmuskulatur» zu, wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte. Der Portugiese müsse vorerst pausieren, hieß es zwei Tage vor dem Auftakt in der Champions League mit dem Heimspiel gegen den FC Chelsea (Mittwoch/21.00 Uhr/DAZN).

Eine genauere Prognose, wie lange Guerreiro ausfällt, gaben die Münchner nicht ab. Der Routinier hatte sich die Blessur im Bundesliga-Heimspiel gegen den Hamburger SV (5:0) zugezogen, als er zur Halbzeit ein-, nur wenig später aber wieder ausgewechselt wurde. Die Münchner müssen bereits auf die länger verletzten Jamal Musiala, Alphonso Davies und Hiroki Ito verzichten.