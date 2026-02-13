Wer nachts mit der Mittelrheinbahn zum Flughafen Köln/Bonn will, muss genau planen. Was sich am 17. und 18. Februar für Reisende ändert.

Koblenz (dpa/lrs) – Wer in der kommenden Woche mit der Mittelrheinbahn zum Flughafen Köln/Bonn fahren will, sollte den Fahrplan genau prüfen. Auf der Linie RB26 fallen vom 17. bis 18. Februar auf ausgewählten Fahrten die Halte Köln/Bonn Flughafen und Köln Messe/Deutz aus, wie die Trans Regio Deutsche Regionalbahn GmbH mitteilte. Grund seien Bauarbeiten der Deutschen Bahn Infra Go AG. Auch sei mit veränderten Abfahrtszeiten und Verspätungen zu rechnen.

Konkret komme es in den Nachtstunden des 17. Februar und den frühen Morgenstunden des 18. Februar zu den Fahrplanabweichungen, wie das Unternehmen informierte. Aus Richtung Bonn werde Köln Messe/Deutz als Endbahnhof bedient. Fahrgäste werden demnach gebeten, das Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs zu nutzen.