Barcelonas Präsident hat den sich anbahnenden Wechsel von Karim Adeyemi von Borussia Dortmund bestätigt. Der 24 Jahre alte Nationalspieler soll beim FC Barcelona einen Vertrag bis 2031 unterschreiben.

Dortmund (dpa) – Barcelonas Clubpräsident Joan Laporta hat die bevorstehende Verpflichtung von Karim Adeyemi von Borussia Dortmund bestätigt. «Wir freuen uns sehr über Adeyemi. Wir haben ihn schon länger im Blick. Er ist gefährlich und schnell, und Deco hat die Verpflichtung hervorragend abgewickelt. Die Nachricht kam genau zum richtigen Zeitpunkt», sagte Laporta am Rande der WM in Dallas gegenüber spanischen Medien.

Am Sonntag fehlte Adeyemi bereits bei der Leistungsdiagnostik des BVB und war für Gespräche mit anderen Vereinen freigestellt. Zuvor hatten bereits mehrere Medien berichtet, dass Adeyemis Wechsel zum FC Barcelona beschlossen sei. Demnach haben sich der BVB und das Team von Ex-Bundestrainer Hansi Flick auf einen Vertrag bis Sommer 2031 mit einer Ablöse von 22 Millionen Euro plus sieben Millionen Euro Boni geeinigt.

Der 24-Jährige, dessen Vertrag beim BVB im Sommer 2027 ausläuft, hatte den Club zuvor über seinen Wechselwunsch informiert. Der schnelle Außenstürmer war vor vier Jahren für gut 30 Millionen Euro von Red Bull Salzburg nach Dortmund gekommen. Seinen neuen Coach kennt Adeyemi bereits. Hansi Flick hatte ihn im September 2021 erstmals in die deutsche Nationalmannschaft berufen. Für das DFB-Team bestritt Adeyemi seitdem elf Spiele.