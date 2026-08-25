Nach der mutmaßlichen Sabotage an einer Bahnstrecke in Backnang bei Stuttgart läuft der Zugverkehr wieder planmäßig. Was die Bahn zu den Hintergründen sagt.

Backnang (dpa) - Nach der mutmaßlichen Sabotage an der Bahnstrecke zwischen Backnang und dem Stadtteil Maubach in Baden-Württemberg fahren die Züge wieder weitgehend pünktlich an der betroffenen Stelle vorbei. Die Strecke im Rems-Murr-Kreis sei lediglich in der Nacht von Sonntag auf Montag von etwa Mitternacht bis 3.30 Uhr morgens gesperrt gewesen, um die beschädigten Kabel in dem Betonschacht zu reparieren.

Die Polizei geht davon aus, dass sie mutwillig zerschnitten wurden und ermittelt wegen des Verdachts auf Sabotage. Bauarbeiten soll es nach Angaben einer Bahnsprecherin auf dem betroffenen Streckenabschnitt nicht gegeben haben.

Die Deutsche Bahn war nach Angaben der Sprecherin durch eine Fehlermeldung aufmerksam geworden. Die beschädigten Kabel hätten eine sogenannte Rotausleuchtung an der Strecke verursacht, sagte sie. Diese signalisiert, dass ein bestimmter Gleisabschnitt oder eine Weiche durch ein Schienenfahrzeug besetzt oder blockiert ist.