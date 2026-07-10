Zugverspätungen
Bahnstrecke Düsseldorf-Köln bis Samstag gesperrt
Deutsche Bahn
Die wichtige Bahnstrecke Düsseldorf-Köln bleibt vorerst gesperrt. (Symbolbild)
Daniel Vogl. DPA

Ein Böschungsbrand hat die Schienen beschädigt. Die Folgen für Reisende sind massiv. Die Polizei ermittelt.

Lesezeit 1 Minute

Düsseldorf (dpa) - Nach einem Böschungsbrand bleibt die wichtige Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Köln bis mindestens Samstagnachmittag gesperrt. Das sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn der Nachrichtenagentur dpa. Im Nah- und Fernverkehr kommt es deshalb zu Umleitungen und Verspätungen.

Nach Angaben des Sprechers hatte an zwei Stellen zwischen Langenfeld und Leverkusen die Böschung gebrannt. Die Feuerwehr habe die Brände zwar gelöscht. Allerdings hätten die Feuer Schäden an den Schienen angerichtet, so dass auf dem Streckenabschnitt kein Zugverkehr möglich sei. «Wir gehen derzeit davon aus, dass der Zugverkehr auf dieser Strecke nicht vor Samstagnachmittag wieder rollen kann.»

Polizei ermittelt, ob Brände absichtlich gelegt wurden

Auf dem Portal zuginfo.nrw heißt es, die Brände seien durch Vandalismus verursacht worden. Dazu sagte der Bahnsprecher, die Polizei habe in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und untersuche auch, «ob hier ein Eingriff Dritter vorliegt». 

«Erst wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind, können wir uns einen Überblick über die entstandenen Schäden machen», betonte der Sprecher. Fachleute der Bahn bereiteten derzeit alles dafür vor, den Schaden dann schnellstmöglich zu beheben.

© dpa-infocom, dpa:260710-930-365293/3

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