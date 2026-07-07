Wer ein Deutschlandticket hat, soll vergünstigt Tickets für ICE- und IC-Züge zwischen Mainz, Koblenz und Bonn dazukaufen können. Wie das genau funktioniert.

Berlin (dpa) – Die Deutsche Bahn bietet Pendlern mit einem Deutschlandticket auf der Rheinstrecke zwischen Mainz, Koblenz und Bonn im Rahmen eines Pilotprojekts besondere Rabatte für Fahrten im Fernverkehr. Vom 7. Juli bis zum 31. Dezember werde ein Rabatt von 60 Prozent auf Mehrfahrten-Tickets für ICE- oder IC-Züge auf der linksrheinischen Strecke gewährt, teilte die Deutsche Bahn in Berlin mit. Weitere Pilotstrecken gibt es demnach in Mecklenburg-Vorpommern.

Mit dem Deutschlandticket kann eigentlich nur der Regionalverkehr genutzt werden, mit dem neuen Angebot soll regelmäßigen Fahrern vorübergehend der Umstieg in schnellere Fernzüge vergünstigt werden. Den Rabatt von 60 Prozent gibt es der Bahn zufolge auf Tickets für zehn oder für 20 Fahrten im Fernverkehr, in der ersten oder zweiten Klasse in ICE oder IC.

An rechtsrheinischer Strecke wird gearbeitet

Laut Deutscher Bahn kosten beispielsweise 20 Fernverkehr-Fahrten von Mainz nach Koblenz oder retour in der zweiten Klasse damit 92,84 statt 232,10 Euro, zwischen Bonn und Koblenz werden 83,70 statt 209,25 Euro fällig. Bedingung ist laut Bahn, dass die Fahrten eines jeden vergünstigten Mehrfahrtentickets innerhalb eines Monats genutzt werden. Die Kundinnen und Kunden müssen sich auf eine Stammstrecke festlegen, können die Züge dort dann aber frei wählen.

Erkenntnisse aus den beiden Pilotprojekten am Rhein und in Mecklenburg-Vorpommern sollen dazu beitragen, die Angebote für Pendlerinnen und Pendler im Fernverkehr weiterzuentwickeln, kündigte die Deutsche Bahn an. Am Rhein fällt das Angebot in eine Zeit, in der an der gegenüberliegenden, rechtsrheinischen Bahnstrecke zwischen Wiesbaden und Troisdorf in Nordrhein-Westfalen gearbeitet wird. Der Abschnitt ist vom 10. Juli an bis Mitte Dezember gesperrt, weil unter anderem Gleise, Weichen, Oberleitungen, Signaltechnik, Brücken, Tunnel, Bahnübergänge und Bahnhöfe grundlegend erneuert und modernisiert werden.