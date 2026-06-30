Bundesnetzagentur
Bahn muss Fernverkehrs-Trassen stärker für Konkurrenz öffnen

Die Deutsche Bahn muss Wettbewerbern im Fernverkehr künftig mindestens ein Viertel der Kapazitäten auf hochbelasteten Strecken überlassen. Das geht aus einem Beschluss der Bundesnetzagentur hervor. Damit entspricht die Behörde einer zentralen Forderung des italienischen Zugunternehmens Italo, das für 2028 den Markteintritt in Deutschland plant.

Berlin (dpa) – Die Deutsche Bahn muss Wettbewerbern im Fernverkehr künftig mindestens ein Viertel der Kapazitäten auf hochbelasteten Strecken überlassen. Das geht aus einem Beschluss der Bundesnetzagentur hervor. Damit entspricht die Behörde einer zentralen Forderung des italienischen Zugunternehmens Italo, das für 2028 den Markteintritt in Deutschland plant.

© dpa-infocom, dpa:260630-99-911578/1

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VerkehrWirtschaft

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