Bundesweit kein Zugverkehr
Bahn-Chefin Palla: Kennen Problem für Störung noch nicht
Evelyn Palla
Laut Bahnchefin Palla versucht der Konzer gerade, die Züge in die Bahnhöfe zu bekommen, damit Reisende aussteigen können. (Archivbild)
Hannes P Albert. DPA

Der Bahnverkehr ist bundesweit wegen einer Störung des Funks eingestellt. Die Bahn ist noch auf der Suche nach der genauen Ursache.

Berlin (dpa) - Nach Angaben der Chefin der Deutschen Bahn, Evelyn Palla, kennt der bundeseigene Konzern die genaue Ursache für die bundesweite Störung bisher nicht. «Wir versuchen jetzt, die Züge in die Bahnhöfe zu bekommen, damit die Reisenden aussteigen können. Und dann müssen wir das Problem, das wir noch nicht kennen, beheben», sagte Palla der «Bild»-Zeitung.

Der Verkehr der Deutschen Bahn ist wegen einer Funkstörung derzeit bundesweit eingestellt. Ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte der dpa, dass der digitale Bahnfunk GSMR gestört sei. Genauere Auskünfte gab es bisher nicht.

© dpa-infocom, dpa:260623-930-271551/4

Ressort und Schlagwörter

Verkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren