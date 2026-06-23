Der Bahnverkehr ist bundesweit wegen einer Störung des Funks eingestellt. Die Bahn ist noch auf der Suche nach der genauen Ursache.

Berlin (dpa) - Nach Angaben der Chefin der Deutschen Bahn, Evelyn Palla, kennt der bundeseigene Konzern die genaue Ursache für die bundesweite Störung bisher nicht. «Wir versuchen jetzt, die Züge in die Bahnhöfe zu bekommen, damit die Reisenden aussteigen können. Und dann müssen wir das Problem, das wir noch nicht kennen, beheben», sagte Palla der «Bild»-Zeitung.

Der Verkehr der Deutschen Bahn ist wegen einer Funkstörung derzeit bundesweit eingestellt. Ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte der dpa, dass der digitale Bahnfunk GSMR gestört sei. Genauere Auskünfte gab es bisher nicht.