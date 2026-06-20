Die Bahn erneuert Gleise und Weichen auf der linken Rheinseite - als Vorbereitung für ein noch größeres Projekt. Noch bis zum 10. Juli kommt es zu Einschränkungen im Fern- und Nahverkehr.

Köln/Koblenz (dpa) – Bahnpendler und Reisende zwischen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz müssen sich von heute an auf Einschränkungen einstellen. Die Bahn arbeitet bis zum 10. Juli auf der linken Rheinseite zwischen Köln und Mainz an Gleisen, Weichen und an der Oberleitung, wie sie mitteilte.

Fernverkehr

Im Fernverkehr sind Züge in verschiedenen Zeiträumen und Bereichen betroffen. Zwischen Köln und Koblenz etwa werden sie vom 2. Juli ab 21.00 Uhr umgeleitet. Dabei entfallen die Halte Köln Hbf, Bonn Hbf, Remagen und Andernach. Die Züge halten aber zusätzlich in Köln Messe/Deutz, IC-Züge zudem in Bonn-Beuel.

Vom 24. Juni um 8.00 Uhr werden bereits Züge zwischen Koblenz und Mainz umgeleitet. Der Halt in Bingen (Rhein) Hbf entfällt dann. Auch der sogenannte Knoten Mainz wird an mehreren Wochenenden von den Bauarbeiten betroffen sein.

Nahverkehr

Die Auswirkungen auf den Nahverkehr sind umfangreich. In Rheinland-Pfalz verkehren an diesem Wochenende unter anderem die Züge der Linie RE 2 zwischen Koblenz Hbf und Bingen (Rhein) Hbf sowie auf dem Abschnitt zwischen Mainz Hbf und Frankfurt (Main) Hbf zwar wie gewohnt. Zwischen Bingen (Rhein) Hbf und Mainz Hbf werden aber Busse eingesetzt.

Vom 28. Juni bis zum 6. Juli fahren die Züge der Linie RE 2 zwischen Oberwesel und Frankfurt (Main) Hbf zwar wie gewohnt, auf dem Abschnitt zwischen Koblenz Hbf und Oberwesel werden aber ebenfalls Busse eingesetzt.

Der Grund

Die Arbeiten auf der linken Rheinseite sind nach Angaben der Bahn wichtig, damit die Strecke als Ausweichroute für ein anderes Projekt dienen kann – für die sogenannte Korridorsanierung der rechtsrheinischen Strecke Troisdorf-Wiesbaden. In einem Zeitraum von fünf Monaten soll diese vom 10. Juli an in großen Teilen erneuert und modernisiert werden. Während der Bauarbeiten soll der Personen- und Güterverkehr auf die linke Seite ausweichen können.