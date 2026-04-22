Umweltminister Till Backhaus betont, wie wichtig es ist, beim gestrandeten Buckelwal zu handeln. An den Aktionen gab es immer wieder Kritik. Was der Minister dazu sagt.

Kirchdorf (dpa) - Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) hat die Rettungsaktion des vor Poel festsitzenden Buckelwals verteidigt. «Wer nichts macht, macht auch keine Fehler», sagte er bei einem Pressestatement. Er analysiere sich «selbstverständlich» jeden Tag, so Backhaus. «Aber wir können gemeinsam sagen: Wir haben es versucht. Und der Versuch macht klug.» Der Wal tauchte Anfang März an der Ostseeküste auf und strandete danach mehrfach. Am Umgang mit dem Tier gab es immer wieder von verschiedenen Seiten Kritik.