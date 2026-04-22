Gestrandeter Wal
Backhaus: Netz im Wal-Maul nicht aus Mecklenburg-Vorpommern
Weitere Entwicklung zum Buckelwal in der Ostsee
Das im Maul des Bickelwals gefundene Netz stamme nicht aus MV, sagt Umweltminister Backhaus.
Jens Büttner. DPA

«Wir können garantieren, dass das Netz, das er mitgeschleppt hat, nicht aus unseren Gefilden kommt», sagt Umweltminister Till Backhaus bei einer Pressekonferenz.

Kirchdorf (dpa) - Das Netz, das sich im Maul des vor der Ostsee-Insel Poel liegenden Buckelwals verfangen hat, stammt nicht aus Mecklenburg-Vorpommern. Das teilte Landesumweltminister Till Backhaus (SPD) am Nachmittag bei einer Pressekonferenz mit. «Wir können garantieren, dass das Netz, das er mitgeschleppt hat, nicht aus unseren Gefilden kommt, weil diese Art der Netze in Mecklenburg-Vorpommern nicht eingesetzt werden.» Ein Teil des Netzes war entnommen worden, als sich das Tier vor Wismar aufgehalten hatte.

© dpa-infocom, dpa:260422-930-976276/4

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren