In Böblingen will ein Bestatter die Leiche eines Frühgeborenen abholen - und findet sie nicht. Später werden die sterblichen Überreste in einer Wäscherei entdeckt. Was ist passiert?

Böblingen (dpa) – Die Leiche eines Babys ist aus dem Krankenhaus in Böblingen nahe Stuttgart verschwunden und später in einer Wäscherei wieder aufgefunden worden. Einem Polizeisprecher zufolge war das Frühgeborene mit einem Gewicht von unter einem Kilogramm in der Klinik auf die Welt gekommen und dann verstorben. Zuvor hatte die «Schwäbische Zeitung» über den Vorfall berichtet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehe man davon aus, dass der Leichnam von Mitarbeitern der Wäscherei in Laken übersehen und versehentlich mitgenommen worden war, sagte der Polizeisprecher. In der Wäscherei hätten Ermittler dann die sterblichen Überreste des Babys entdeckt.

Betreiber: Bedauern Vorfall zutiefst

Dass die Leiche des Babys verschwunden ist, sei aufgefallen, als ein Bestatter den Leichnam in einem Kühlraum des Krankenhauses habe abholen wollen. Die Ermittlungen zu dem Fall dauerten an, so der Sprecher. Es stehe derzeit der Tatverdacht einer Störung der Totenruhe im Raum.

Der Betreiber des Krankenhauses, der Klinikverbund Südwest, zeigte sich tief betroffen. Man bedauere den Vorfall zutiefst. «Es tut uns aufrichtig leid, dass die Eltern und Angehörigen in dieser ohnehin schmerzlichen Zeit dies zusätzlich durchleben müssen», heißt es in einer Stellungnahme des Unternehmens. Man unterstützte die Polizei bei ihren Ermittlungen und arbeite den Vorgang auch intern vollständig auf.