Ribnitz-Damgarten (dpa) – Ein Autounfall bei Ribnitz-Damgarten (Kreis Vorpommern-Rügen) hat die Polizei auf die Spur eines Verbrechens gebracht. Ein 54-Jähriger sei am Freitagmorgen von einer Landstraße abgekommen und gegen einen Baum gefahren, teilte die Polizei mit. Beamte am Unfallort fanden heraus, dass der sich auffällig verhaltende Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Die Polizisten entschlossen sich, die Wohnung des 54-Jährigen zu überprüfen. Dabei fanden sie die Leiche eines 88-jährigen Familienangehörigen. Der Tote wies Verletzungen auf. Der 54-Jährige wurde festgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des Totschlags. Am Samstag wurde ein Haftbefehl erlassen, wie die Polizei weiter mitteilte.

