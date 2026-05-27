In Dinslaken werden drei Kinder - vermutlich auf dem Schulweg - von einem Auto erfasst. Zwei Kinder sterben im Krankenhaus.

Dinslaken (dpa) - Eine 47 Jahre alte Frau hat im niederrheinischen Dinslaken mit ihrem Wagen drei Kinder angefahren, von denen zwei starben. Es handele sich um zwölfjährige Jungen, die im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlagen, teilten die Behörden mit. Das dritte Kind wurde leicht verletzt. Die Kinder waren auf Fahrrädern unterwegs - vermutlich auf dem Weg zur Schule.

Die Autofahrerin erlitt schwere Verletzungen. Sie war aus ungeklärter Ursache nach links von ihrer Fahrspur abgekommen. Sie kam wie die Kinder mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Zur Untersuchung des Unfallhergangs war ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam im Einsatz.

Auto schleudert auf geparkte Wagen

Der Unfall hat sich den Angaben zufolge gegen 7.45 Uhr ereignet. Die Frau habe aus zunächst unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Auto verloren und mit dem Wagen die Kinder angefahren. Danach sei das Auto in drei geparkte Wagen hineingeschleudert und habe sie erheblich beschädigt, so ein Polizeisprecher. In dem belebten Viertel in der Nähe einer Schule wurden mehrere Menschen Augenzeugen des Geschehens.