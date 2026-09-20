Achtmal hat sich das Auto auf der Autobahn überschlagen. Die Insassen haben Glück gehabt.

Montabaur/Köln (dpa) – Bei einem Unfall auf der A3 nahe Eppenrod hat sich ein Auto achtmal überschlagen: Die Insassen seien glücklicherweise nur leicht verletzt worden, teilte die Polizeiautobahnstation Montabaur mit. Der Fahrer und seine mitfahrende Ehefrau seien aber vorsorglich in Krankenhäuser gebracht worden.

Auto gerät in Randstreifen

Das Auto aus dem Kölner Raum war laut Ermittlungen auf dem linken Fahrstreifen nach links von der Fahrbahn abgekommen und in die dortige Bankette geraten. Der 54 Jahre alte Fahrer lenkte stark gegen und stieß auf dem Mittelstreifen mit einem anderen Fahrzeug zusammen.

Daraufhin überschlug sich das Auto mehrfach, bevor es auf der Mittelschutzplanke zum Stehen kam. Vor Ort konnten die Beamten ein Dashcam-Video eines Unfallzeugen sichern.

Autobahn voll gesperrt

Die Autobahn war nach dem Unfall gut eine Stunde voll gesperrt: Es kam zu erheblichem Rückstau und Verkehrsbehinderungen in Richtung Köln, hieß es.