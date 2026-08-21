Unfall in Hofgeismar
Auto rast durch Fußgängerzone - Verletzte
Notarzt im Blaulicht-Einsatz
Rettungskräfte sind vor Ort. (Symbolbild)
Jens Büttner. DPA

Der Fahrer hatte laut Polizei gesundheitliche Probleme. Die Fahrt endete an der Wand eines Kaufhauses.

Lesezeit 1 Minute

Hofgeismar (dpa) - Im nordhessischen Hofgeismar ist ein Auto gegen die Hauswand eines Kaufhauses gefahren. «Zuvor hatte der Wagen, der mit hoher Geschwindigkeit durch die Fußgängerzone gefahren sein soll, offenbar mehrere Personen erfasst», teilte das Polizeipräsidium mit. Mindestens ein Mensch soll dadurch am Freitagmorgen verletzt worden sein. 

«Laut Zeugen soll der Mann bereits medizinische Probleme gehabt haben, unmittelbar bevor das Fahrzeug in die Fußgängerzone fuhr», so das Polizeipräsidium Nordhessen. Polizei und Rettungsdienst sind mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Der Fahrer des Pkw werde von einem Notarzt behandelt. Über die Schwere der Verletzungen gibt es laut Polizei noch keine genauen Informationen. 

Fotos der «Hessische/Niedersächsischen Allgemeinen» (HNA) zeigen Tischplatten, Sitzpolster und Regale, die auf der Straße liegen. Dazwischen liegen Eimerchen mit Straßenmalkreiden für Kinder. In einem Video sieht man ein Feuerwehrauto, rot-weiße Absperrbänder und Warnhütchen. Der abgesperrte Bereich liegt in einer Fußgängerzone, die von Fachwerkhäusern gesäumt ist.

© dpa-infocom, dpa:260821-930-562119/2

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