Ein Auto fährt in Leipzig in eine Menschengruppe. Es gibt Tote und Verletzte. Die Lage ist laut Polizei «dynamisch».

Leipzig (dpa) - In der Leipziger Innenstadt ist ein Auto in mehrere Menschen gefahren. Zwei Menschen starben, zwei wurden schwer verletzt, wie ein Stadtsprecher mitteilte. Nach Angaben der Polizei auf X wurde der Fahrer festgenommen, von ihm gehe derzeit keine Gefahr mehr aus.

Ein Polizeisprecher sprach von einer «dynamischen Lage». Nähere Informationen zum genauen Hergang und Hintergrund waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei sprach von einer «lebensbedrohlichen Einsatzlage». Was sie im konkreten Fall damit meine, sagte ein Polizeisprecher nicht.

Auf X war ein Video zu sehen von zahlreichen Einsatzkräften: Feuerwehr, Krankenwagen und Polizei.

Die Grimmaische Straße führt vom zentralen Augustusplatz in die Leipziger Fußgängerzone. In der Nähe befindet sich die Universität sowie die Nikolaikirche Leipzig, ein zentraler Ort der Friedlichen Revolution.