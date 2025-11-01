In Münsingen erfasst ein Auto mehrere Fußgänger. Die Polizei nennt einen möglichen Grund für den Vorfall. Was bisher bekannt ist.

Münsingen (dpa) – Ein Auto hat südöstlich von Reutlingen mehrere Fußgänger erfasst und sie verletzt. Wie ein Polizeisprecher in Baden-Württemberg sagte, hatte der Fahrer oder die Fahrerin zuvor ein medizinisches Problem. Bislang sprachen die Ermittler von vier Verletzten bei dem Vorfall in Münsingen: Ein Mensch erlitt demnach schwere, drei weitere leichte Verletzungen.

Notfallseelsorger kümmerten sich um die Zeugen. Weitere Details gibt es noch nicht. Der Einsatz lief am frühen Nachmittag noch.