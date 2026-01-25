Pendler müssen umplanen: Schäden an der Oberleitung legen die Linie RE 6 lahm. Wie lange, ist unklar. Wie kommt man aktuell am besten von Karlsruhe nach Neustadt an der Weinstraße?

Karlsruhe/Neustadt an der Weinstraße (dpa) – Auf der Regionalbahnstrecke von Karlsruhe nach Neustadt an der Weinstraße müssen Pendler mit Ausfällen und Verspätungen rechnen. Wegen eines Schadens an der Oberleitung fallen die Züge der Linie RE 6 bis auf weiteres aus, wie der Zweckverband ÖPNV Rheinland-Pfalz Süd mitteilte. Wann die Anlage repariert sei, konnte die Bahn bislang nicht sagen.

Regionalbahn 51 fährt ersatzweise – mit Verspätungen

Bis zum Sonntagabend und während des Berufsverkehrs am Montagmorgen sollten die Züge der Linie RB 51 ersatzweise fahren. Reisende sollten Verspätungen in ihre Fahrzeit einberechnen.

Am Morgen sollen dann wenige Züge der Linie RE 6 zwischen den zwei Stationen durchfahren. Ab 8.00 Uhr pendle die Regionallinie nur noch zwischen Neustadt und Landau.

Die Deutsche Bahn Regio versuche, einen Ersatzverkehr mit stündlich fahrenden Bussen zwischen Landau und Karlsruhe einzurichten. Die Busse hielten aber nicht in Kandel.

Tipps für Pendler aus Landau

Reisende aus Landau in Richtung Mannheim und Kaiserslautern sollten die Linie RB 51 nutzen, hieß es. Die Züge der Linie RE 6 würden unter Umständen nicht pünktlich nach Neustadt fahren.