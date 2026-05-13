Mit Manuel Baum an der Seitenlinie hat der FC Augsburg noch Chancen auf einen Europapokalplatz. Aber darf oder soll der 46-Jährige auch Trainer bleiben? Der Geschäftsführer gibt einen Einblick.

Augsburg (dpa) – Die Trainerentscheidung beim FC Augsburg wird sehr zeitnah nach dem letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga fallen. «Wir haben noch keinen fixen Termin definiert. Aber es ist ja klar, dass man das an den ersten Tagen nach dem letzten Spiel macht», sagte Geschäftsführer Michael Ströll im Interview der «Augsburger Allgemeinen». Ob der zuletzt erfolgreiche Manuel Baum (46) Cheftrainer bleibt, ließ Ströll erneut offen.

«Ich bin absolut überzeugt von Manuel Baum als Mensch und wichtigen Baustein beim FC Augsburg. Er erfüllt sowohl die Anforderungen an die Position des Leiters Entwicklung und Innovation als auch die des Cheftrainers par excellence», sagte Ströll. «Wir haben jedoch bewusst vereinbart, dass wir den Fokus ausschließlich auf die restlichen Spiele legen wollen und uns erst danach zusammensetzen.»

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Baum hatte den Trainerposten als Leiter für Entwicklung und Fußballinnovation Anfang Dezember übernommen und dann bis Saisonende verlängert. Die Augsburger können dank der erfolgreichen vergangenen Partien am letzten Spieltag am kommenden Wochenende noch die Conference League erreichen.

«Ausschließlich nach Beliebtheitswerten zu handeln, wäre in unserer Funktion nicht richtig. Dann bräuchte es keine Entscheidungsträger mehr», sagte Ströll. «Wir werden immer nach der Überzeugung handeln: Was ist das Beste für den FC Augsburg? Wir müssen gemeinsam auch mal schwierigere Phasen überstehen.» Baum sei auch für die Leiterstelle für Entwicklung und Innovation «die perfekte Lösung», fügte der Geschäftsführer an. «Aktuell ist er das aber auch für den Cheftrainerposten.»