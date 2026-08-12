Flag Football zählt zu den am schnellsten wachsenden Sportarten der Welt. Bei der WM in Düsseldorf geht es neben dem Titel auch um die ersten Startplätze für Olympia 2028.

Düsseldorf (dpa) – Düsseldorf wird in den kommenden Tagen zum Zentrum des Flag Footballs. Rund zwei Jahre vor der Olympia-Premiere dieser Sportart in Los Angeles kämpfen von Donnerstag bis Sonntag jeweils 16 Frauen- und Männerteams bei der ersten Weltmeisterschaft in Deutschland um den Titel. Zugleich werden die ersten Tickets für die Olympischen Spiele 2028 vergeben. Was man zur WM und der Trendsportart wissen muss.

Was genau ist Flag Football – und wie unterscheidet es sich von American Football?

Flag Football ist eine kontaktarme Variante des American Footballs. Gespielt wird fünf gegen fünf. Körperkontakt ist verboten. Statt den Gegner zu Boden zu ringen, stoppt die Verteidigung einen Angriff, indem sie dem Ballträger eines der am Gürtel befestigten Bänder – die sogenannte Flagge – abzieht. Ziel ist es, wie auch beim American Football, das eiförmige Spielgerät durch Pässe und Läufe in die gegnerische Endzone zu bringen und per Touchdown zu punkten.

Merkmal Flag Football American Football Kontakt Verboten (Non-Contact) Erlaubt (Tackle, Blocken) Ausrüstung Gürtel mit zwei Flaggen Helm, Schulterpolster, Pads Spielzug-Stopp Ziehen einer Flagge Tackle des Ballträgers Teamgröße 5 Feldpieler pro Team 11 Feldspieler pro Team Spiefeld 70 x 25 Yards 100 x 53,3 Yards Spielzeit 2 x 20 Minuten 4 x 15 Minuten

Welche Bedeutung hat die WM?

Bei den Sommerspielen in Los Angeles in zwei Jahren wird Flag Football erstmals olympisch. Die WM in Düsseldorf ist das erste direkte Qualifikationsturnier dafür. Jeweils zwei Olympia-Startplätze werden bei Frauen und Männern vergeben. In Kalifornien treten dann 2028 je sechs Teams an. Die USA sind als Gastgeber bereits qualifiziert. Die übrigen drei Plätze pro Geschlecht werden bei zwei weiteren Qualifikationsturnieren vergeben.

Wie stark sind die deutschen Teams?

In der Weltrangliste des Weltverbands IFAF belegt Deutschland bei den Männern Platz elf und bei den Frauen Rang neun. Nachdem zwischen 2015 und 2021 kein deutsches Team – unter anderem aus finanziellen und verbandspolitischen Gründen – an WM oder EM teilnahm, wurden die Männer 2023 Europameister. Bei der vergangenen WM landeten sie jedoch nur auf Platz zwölf. Die Frauen wurden 2025 WM-Neunte. Zu ihren größten Erfolgen zählt EM-Bronze 2023.

Wer sind die Favoriten auf den WM-Titel?

Das Männer-Team der USA ist sechsmaliger Weltmeister und seit 2012, als es Österreich – dem derzeitigen Weltranglistenzweiten – unterlag, bei WM-Turnieren unbesiegt. Zu den weiteren Favoriten zählen Mexiko, Europameister Italien und Frankreich. Bei den Frauen löste Mexiko zuletzt den dreimaligen Serien-Weltmeister USA von der Weltranglisten-Spitze ab. Zum Kreis der Top-Teams gehören außerdem Europameister Großbritannien, Kanada und Japan.

Was hat die NFL mit Flag Football zu tun?

Obwohl Flag Football organisatorisch zum Weltverband IFAF gehört, der Wettbewerbe wie die WM ausrichtet, fördert die US-Profiliga NFL die Sportart seit Jahren und hegt damit vor allem die Hoffnung, neue Zielgruppen zu erreichen. Gemeinsam trieben IFAF und NFL die Aufnahme von Flag Football ins olympische Programm voran. Auch in Düsseldorf werden bekannte NFL-Gesichter erwartet, darunter der frühere deutsche NFL-Profi Sebastian Vollmer.

Wie steht es um Flag Football in Deutschland allgemein?

Die WM ist das Highlight einer noch jungen, aber wachsenden Sportart in Deutschland. Seit 2016 organisiert der American Football Verband Deutschland (AFVD) mit der DFFL eine Liga, in der 16 Teams um die deutsche Meisterschaft kämpfen. Inzwischen gibt es eine zweite bundesweite Liga, eine Frauen-Bundesliga sowie Regionalligen, in denen mittlerweile über 100 Teams antreten. Seit diesem Jahr wird die Sportart durch die Deutsche Sporthilfe gefördert.

Was erwartet Besucherinnen und Besucher in Düsseldorf?

Die Flag-Football-WM findet auf einer eigens für das Turnier hergerichteten Anlage im Stadtteil Garath statt. Neben den Spielfeldern gibt es Fan-Bereiche und temporäre Tribünen. Insgesamt bietet das Gelände Platz für bis zu 5.000 Fans. Für die ersten drei Tage sind kostenlose Tickets erhältlich. Für Samstag sind die Eintrittkarten bereits vergriffen. Am Finaltag sind die Tribünenplätze ausverkauft. Für fünf Euro gibt es noch wenige sogenannte Ground Passes.

Wo kann man die Weltmeisterschaft im TV verfolgen?

Der Streamingdienst DAZN hat sich die weltweiten Übertragungsrechte an den offiziellen Flag-Football-Wettbewerben gesichert und überträgt die Titelkämpfe aus Düsseldorf. Am Sonntag zeigt zudem auch RTL+ die Finals live. Daneben werden alle Partien mit deutscher Beteiligung sowie die Halbfinals und Finals auf dem YouTube-Kanal von Mitveranstalter D.Sports gezeigt.