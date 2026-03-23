Fußball-Nationalmannschaft
Auch Nmecha fällt für Länderspiele aus und fehlt dem BVB
Borussia Dortmund - Hamburger SV
Dortmunds Felix Nmecha hat sich am Knie verletzt.
Bernd Thissen. DPA

Borussia Dortmunds Felix Nmecha hat sich eine Knieverletzung zugezogen und fehlt mehrere Wochen. Für Bundestrainer Julian Nagelsmann ist es bereits der zweite Ausfall im defensiven Mittelfeld.

Dortmund (dpa) – Nach Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern fällt auch Felix Nmecha von Borussia Dortmund für die Länderspiele der Fußball-Nationalmannschaft gegen die Schweiz und Ghana aus. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler zog sich beim 3:2-Sieg des BVB am Samstag gegen den Hamburger SV eine Außenbandverletzung im Knie zu und wird den Dortmundern mehrere Wochen fehlen. Das teilte der BVB mit.

Für Bundestrainer Julian Nagelsmann bedeutet dies den Ausfall des bereits zweiten defensiven Mittelfeldspielers. Pavlovic hatte wegen eines Hüftproblems absagen müssen.

© dpa-infocom, dpa:260323-930-853465/1

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Sport

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