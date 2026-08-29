Gegen die TSG Hoffenheim trifft der Kölner Jungstar zum zwischenzeitlichen 1:1. Matchwinner ist aber ein Neuzugang.

Köln (dpa) - Der 1. FC Köln hat auch dank eines Treffers von Jungstar Said El Mala einen Traumstart in die Bundesligasaison gefeiert. Trotz zweimaligem Rückstand gewannen die Domstädter vor heimischer Kulisse das Auftaktduell mit der TSG Hoffenheim mit 3:2 (0:1) und feierten nach mehr als elf Jahren wieder einen Heimerfolg gegen den Rivalen aus dem Kraichgau.

Vor 49.700 Zuschauern erzielten El Mala in der 51. Minute und Neuzugang Thijs Dallinger (72./82.) die Tore für Köln. Adam Daghim (27.) und Ozan Kabak (67.) hatten die Gäste zweimal in Führung gebracht. Max Moerstedt (57.) vergab in der rasanten Partie für die TSG einen Foulelfmeter. El Mala musste Mitte der zweiten Halbzeit - offenbar von Krämpfen geplagt - vorzeitig vom Platz.

El Mala im Fokus

Beim FC waren natürlich alle Augen auf El Mala gerichtet. Der 20-Jährige hatte seinen Vertrag im Sommer nach dem geplatzten Transfer zu Borussia Dortmund bis 2031 verlängert und als Belohnung die Rückennummer 10 erhalten. Die trug zuletzt Köln-Ikone Lukas Podolski in der Saison 2011/12.

«Es hat ihm gutgetan, dass irgendwann eine Entscheidung gefallen ist. Es ist schön, dass er hier einen Standort sieht, wo er sich weiterentwickeln kann», sagte FC-Sportdirektor Thomas Kessler vor dem Anpfiff über El Mala.

Der große Hoffnungsträger der Domstädter sorgte nach nicht einmal fünf Minuten auch gleich für den ersten gefährlichen Moment. Sein Schuss aus spitzem Winkel wurde jedoch geblockt.

TSG mit Offensivproblemen

Der Europa-League-Teilnehmer aus Hoffenheim musste gleich auf drei Offensivkräfte verzichten. Kroatiens Nationalspieler Andrej Kramaric saß nach einer Leistenoperation nur auf der Bank, der Ex-Kölner Tim Lemperle fehlte wegen einer Gelb-Rot-Sperre und der wechselwillige Fisnik Asllani stand gar nicht im Kader.

TSG-Trainer Christian Ilzer setzte daher in der Offensive auf Rückkehrer Bambasé Conté und den Tschechen Adam Hlozek, der nach gut 20 Minuten die erste Chance hatte. Sein Schuss aus rund 18 Metern verfehlte aber knapp das Kölner Tor. Besser zielte dann Daghim, der Kölns Torwart Marvin Schwäbe mit einem Flachschuss ins Eck überwand.

Mit der Führung im Rücken kontrollierte die TSG die Partie - und hätte doch beinahe den Ausgleich kassiert. Ein verunglückter Rückpass von Leon Avdullahu landete bei El Mala, der das Geschenk jedoch nicht verwerten konnte. Nationaltorwart Oliver Baumann blieb im Eins-gegen-Eins der Sieger.

Köln dreht nach der Pause auf

Nur wenige Minuten nach Wiederbeginn zündete El Mala nach einem feinen Doppelpass mit Isak Johannesson erstmals den Turbo - und behielt dieses Mal die Nerven. Baumann war gegen den platzierten Schuss ins lange Eck machtlos.

Die Gäste zeigten sich vom Ausgleich aber nicht geschockt und drängten sofort auf die erneute Führung. Nach einem Strafraumfoul von Jahmai Simpson-Pusey an Conté gab Schiedsrichter Florian Badstübner Elfmeter. Der eingewechselte Max Moerstedt scheiterte jedoch an Schwäbe, der kurz darauf auch eine weitere Großchance des TSG-Stürmers entschärfte. Gegen den Kopfball von Kabak war Schwäbe dann aber machtlos.

Das letzte Wort hatten dann aber die Kölner in Gestalt des eingewechselten Dallinga. Der vom FC Bologna ausgeliehene Niederländer traf bei seinem Bundesligadebüt gleich doppelt und sorgte für ausgelassene Jubelstimmung bei den FC-Fans.