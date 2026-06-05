Arminia Bielefeld hat einen neuen Cheftrainer. Die Nachfolge von Mitch Kniat übernimmt bei den Ostwestfalen ein alter Bekannter.

Bielefeld (dpa) – Arminia Bielefeld hat einen neuen Cheftrainer verpflichtet: Ex-Profi Oliver Kirch übernimmt den Posten beim Fußball-Zweitligisten. Der 43-Jährige wechselt von der U23 von Borussia Mönchengladbach. Kirch wird damit Nachfolger von Mitch Kniat, von dem sich die Arminia am Saisonende nach drei Jahren einvernehmlich getrennt hatte.

«Unser Ziel war es nicht, die schnellste, sondern die richtige Lösung zu finden. Die Gespräche mit Oliver haben gezeigt, dass wir inhaltlich in die gleiche Richtung denken und er für mutigen, intensiven und offensiven Fußball steht», sagte Arminias Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel am Freitag.

Als Spieler und Trainer bei Arminia

Für Kirch selbst ist es eine Rückkehr an seine frühere Wirkungsstätte. Der 43-Jährige absolvierte bereits zwischen 2007 und 2010 insgesamt 77 Pflichtspiele für die Arminia und arbeitete nach dem Ende seiner Profikarriere von 2018 bis 2021 als Nachwuchscoach im Club. Zuletzt trainierte er die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach in der Regionalliga West.

Mit Kniat bis ins Pokalfinale

«Nach den Gesprächen mit Michael Mutzel war mir sofort klar, dass ich bei Arminia Bielefeld meinen nächsten Karriereschritt gehen möchte», sagte Kirch. Sein Vorgänger Kniat hatte die Bielefelder 2025 zum Aufstieg in die 2. Liga geführt und überraschend das DFB-Pokalfinale erreicht.