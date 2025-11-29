Arbeiten um Mainz – erste Einschränkungen im Bahnverkehr

Ab Samstagabend gibt es Beeinträchtigen - Fernzüge werden umgeleitet, im Regionalverkehr müssen sich Fahrgäste erstmal bis kurz vor Weihnachten auf ein zeitweise ausgedünntes Angebot einstellen.

Mainz (dpa) – Auftakt einer für Zugfahrer in und um Mainz nicht ganz einfachen Zeit: Ab Samstagabend kommt es wegen Bauarbeiten rund um den Hauptbahnhof der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt zu ersten Einschränkungen im Bahnverkehr. Diese betreffen nach früheren Angaben der Deutschen Bahn den Fern- und Regionalverkehr.

Weil zunächst Weichen um den Hauptbahnhof, in Wiesbaden-Ost sowie auf der Strecke Uhlerborn-Mainz-Hauptbahnhof erneuert werden, müssen Fernzüge umgeleitet werden, was längere Fahrten und den Ausfall einzelner Stopps bedeutet. Im Regionalverkehr kommt es bis zum 23. Dezember immer wieder zu zeitweisen Umleitungen und Einschränkungen.

Einschränkungen auf zahlreichen Regiolinien

Die Linie RE2 zwischen Frankfurt, Mainz und Koblenz fährt zwischen dem 14. und 18. Dezember rechtsrheinisch, der Mainzer Hauptbahnhof wird nicht angefahren. Vom 14. bis 22. Dezember müssen Fahrgäste zwischen Mainz-Hauptbahnhof und Ingelheim einen Schienenersatzverkehr nutzen, das betrifft die Regio-Linien 3, 26 und 33 von Koblenz, Saarbrücken oder Alzey via Mainz nach Frankfurt sowie die Mittelrhein-Bahn zwischen Köln und Mainz.

Zwischen dem 8. und 15. Dezember wiederum fährt die S-Bahn-Linie 8 aus Hanau beziehungsweise Frankfurt nur bis Mainz-Hauptbahnhof. Weiter nach Wiesbaden geht es nur mit Ersatzbussen, Stadtbussen oder von vornherein über die Strecke auf der anderen Main-Seite mit der S1.

Arbeiten ruhen über Weihnachten

Vom 8. bis 23. Dezember ist die RB75 zwischen Wiesbaden und Darmstadt zwischen Wiesbaden-Hauptbahnhof und Mainz-Bischofsheim nicht über den Mainzer Hauptbahnhof unterwegs, sondern steuert Mainz-Kastel an. Ein Umsteigen auf die S8 Richtung Mainz-Hauptbahnhof sei möglich, bis auf die Nächte vom 10. auf den 11. sowie vom 11. auf den 12. Dezember, wenn auch die S8 auf diesem Abschnitt entfällt und von Frankfurt nur bis Kelsterbach rollt.

Zwischen Mainz und Alzey schließlich müssen Reisende vom 8. bis 15. Dezember zwischen dem Mainzer Hauptbahnhof und Mainz-Gonsenheim mit einem Schienenersatzverkehr vorliebnehmen.

Über die Weihnachtstage sollen die Arbeiten laut Bahn ruhen. Weiter wird es dann ab Anfang Januar gehen. Damit verbunden sind weitere Einschränkungen vom Abend des 2. Januar 2026 an.

DGB-Stadtverbände mit Appell an Arbeitgeber

Pendlerinnen und Pendlern werde viel abverlangt, hieß es von Seiten der Stadtverbände Mainz und Mainz-Bingen des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). In der Vergangenheit hätten bereits kleinere Maßnahmen zu Verspätungen und Ausfällen geführt. Baumaßnahmen an Straßen im Rhein-Main-Gebiet erschwerten zudem den Umstieg auf das Auto.

Das sogenannte Wegrisiko liege dennoch bei Arbeitnehmern, sie seien verpflichtet, Sorge zu tragen, dass sie pünktlich zum Job kommen. Die DGB-Stadtverbände appellierten an Arbeitgeber, mit Vernunft und Kulanz zu reagieren. Wo es möglich sei, könnten sowohl Beschäftigte als auch Arbeitgeber von Homeoffice oder mobilem Arbeiten profitieren. Unternehmen sollten mit Betriebsräten, Personalräten und Beschäftigten gemeinsam pragmatische Lösungen entwickeln.