Karlsruhe
Anschläge auf Juden geplant? Mutmaßlicher Spion angeklagt
Ermittlungen gegen mutmaßlichen Spion Irans
Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen einen mutmaßlichen Spion Irans erhoben. (Archivbild)
Bernd Weißbrod. DPA

Die Bundesanwaltschaft hat in Hamburg Anklage gegen einen mutmaßlichen Spion Irans erhoben. Die Karlsruher Behörde wirft dem Dänen laut Mitteilung unter anderem vor, im Auftrag eines iranischen Geheimdiensts zur Vorbereitung von Mord- und Brandanschlägen Juden in Deutschland ausgespäht zu haben. Einem mitangeklagten Afghanen werde versuchte Beteiligung an einem Mord zur Last gelegt.

Karlsruhe (dpa) – Die Bundesanwaltschaft hat in Hamburg Anklage gegen einen mutmaßlichen Spion Irans erhoben. Die Karlsruher Behörde wirft dem Dänen laut Mitteilung unter anderem vor, im Auftrag eines iranischen Geheimdiensts zur Vorbereitung von Mord- und Brandanschlägen Juden in Deutschland ausgespäht zu haben. Einem mitangeklagten Afghanen werde versuchte Beteiligung an einem Mord zur Last gelegt.

© dpa-infocom, dpa:260521-930-111381/1

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Politik

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