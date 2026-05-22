Drei junge Angeklagte sollen Senioren mit Schockanrufen um hohe Summen gebracht haben. Die Ermittlungen richten sich gegen eine international organisierte Bande.

Frankfurt/Main (dpa) – Weil sie durch sogenannte Schockanrufe alte Menschen um hohe Bargeldsummen und Wertgegenstände gebracht haben sollen, hat die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main Anklage gegen drei Personen erhoben. Die zwei 19 und 20 Jahre alten Männer und die 25 Jahre alte Frau sollen als Abholer und Logistiker in einer international organisierten Betrügerbande tätig gewesen sein, wie die Ermittlungsbehörde mitteilte. Gegen sie besteht demnach der Verdacht des banden- und gewerbsmäßigen Betruges.

Den Verdächtigen wird vorgeworfen, zwischen August und November 2025 in Offenbach, Frankfurt und Idar-Oberstein tätig gewesen zu sein. In einem Fall sollen sie einen 86-Jährigen in Offenbach angerufen und ihm

vorgegaukelt haben, seine Tochter habe in Spanien einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Eine Untersuchungshaft könne nur durch Zahlung einer Kaution vermieden werden. Der 86-Jährige übergab den Angaben zufolge daraufhin 50 Krügerrand-Münzen im Wert von 175.000 Euro an den 19 Jahre alten Angeklagten.

Verdächtige sind in Untersuchungshaft

Zudem sollte eine 84-Jährige aus Idar-Oberstein 50.000 Euro übergeben. Die Übergabe habe durch die Festnahme einer Mittäterin verhindert werden können, so die Generalstaatsanwaltschaft. In einem weiteren Fall soll ein 88-jähriger in Frankfurt Bargeld in mittlerer vierstelliger Höhe sowie diverse Wertgegenstände übergeben haben.

Die drei Verdächtigen wurden laut Mitteilung bereits im November vergangenen Jahres festgenommen und befinden sich in Untersuchungshaft. Die Anklage zur Jugendstrafkammer wurde von der Eingreifreserve der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt erhoben. Sie bündelt den Angaben zufolge seit dem Jahr 2025 in engem Austausch mit der hessischen Polizei und ausländischen Partnerdienststellen die Ermittlungen gegen international agierenden Tätergruppierungen aus dem Bereich der organisierten Kriminalität.