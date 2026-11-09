Schlimme Nachrichten, womöglich über junge Opfer bekommen Kinder oft über Schule, Schlagzeilen und soziale Medien mit. Warum es wichtig ist, dass Eltern darüber sprechen - und sachlich bleiben.

Berlin (dpa/tmn) – Fälle wie der mutmaßliche Mord an einer 13-Jährigen beunruhigen Eltern und beschäftigen Kinder und Jugendliche. Sie sehen Schlagzeilen, Bilder und Videos in sozialen Netzwerken, sprechen in der Schule darüber. Eltern sollten deshalb nicht davon ausgehen, dass ihr Kind solche schlimmen Nachrichten nicht mitbekommt. Kinder davon fernzuhalten, sei kaum möglich, stattdessen können all diese Informationsfetzen sie zusätzlich verunsichern, wenn sie das Geschehen nicht einordnen können, heißt es im Online-Erziehungsratgeber des Bayerischen Landesjugendamts.

Der Rat an Eltern: Zunächst sollten sie herausfinden, was ihr Kind bereits gehört und gesehen hat. Was beschäftigt sie? Wovor hat er Angst? Woher stammen die Informationen? Eltern sollten Angst und Trauer ernst nehmen und nicht herunterspielen. Zugleich sollten sie aber nur so viel erklären, wie das Kind wissen möchte und seinem Alter entsprechend auch verarbeiten kann. Ruhige, einfache Antworten ohne Spekulationen helfen, das Geschehen einzuordnen.

Zuhören, da sein – und sachlich bleiben

«Meistens wollen Kinder, nachdem sie von einer schlimmen Nachricht erfahren haben, eine Möglichkeit haben, die Gefahr für sich einschätzen zu können», heißt es im Erziehungsratgeber. Eltern sollten zuhören, Fragen beantworten und Sicherheit vermitteln. Nicht immer brauche es aber ein langes Gespräch; manchmal reiche das Signal, dass Eltern für Fragen da sind.

Auch die eigene Haltung spielt eine Rolle: Angst oder Wut der Erwachsenen kann die Unsicherheit der Kinder verstärken. Das bedeutet nicht, dass Eltern ihre eigenen Ängste verschweigen müssen. «Sie sollten sich jedoch auch nicht von ihnen mitreißen lassen, da sie ihre Angst so direkt an die Kinder weitergeben.» Daher ist wichtig, sachlich über schlimme Ereignisse zu sprechen und sie zu beurteilen.

Warum falsche Informationen gefährlich sind

Stichwort sachlich beurteilen: Eltern und Kinder sollten immer daran denken, dass zu jeder Krisensituation nicht nur vertrauenswürdige Informationen im Umlauf sind. Zwischen seriösen Informationen und Fake News zu unterscheiden ist oft nicht leicht, gerade für junge Nutzer – zumal KI es immer einfacher macht, Bilder und andere Inhalte zu fälschen.

«Umso wichtiger ist es, dass Sie als Erwachsene Ihre Kinder hierzu sensibilisieren und gegebenenfalls Instagram-Posts oder TikTok-Storys oder YouTube-Videos, die Ihre Kinder sehen, gemeinsam überprüfen», rät das Landesjugendamt und warnt: Einige Jugendliche lassen sich noch recht einfach beeinflussen, und in den sozialen Medien gibt es Menschen, die das gezielt ausnutzen.

Was man wissen sollte, wenn man Angst hat

Wichtig zu wissen: Kinder werden nur in seltenen Fällen von unbekannten Personen überfallen, missbraucht oder gar getötet, so die Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK). Die Kriminalprävention der Polizei kann dazu beraten, wie Eltern Kinder schützen können, eine Beratungsstellensuche gibt es auf der ProPK-Webseite. Im Verdachts- und Notfall sollte man immer den Polizeinotruf 110 anrufen.