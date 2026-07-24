Was Zeugen in einer Shopping-Mall erleben mussten, ist kaum zu fassen. Nach der brutalen Attacke werden weitere erschütternde Details der Tat bekannt.

Stuttgart (dpa) - Furchtbare Szenen beim Angriff auf eine Ehefrau in einem Stuttgarter Einkaufszentrum: Wie jetzt bekannt wurde, hat der Täter zuerst auf die 47-Jährige eingestochen und sie dann angezündet. «Zeugen haben die Frau mit einem Feuerlöscher gelöscht», sagte ein Polizeisprecher. Die Frau wurde bei dem Angriff an ihrem Arbeitsplatz schwer verletzt und schwebt in Lebensgefahr. Tatverdächtig ist ihr 54 Jahre alter Ehemann. Ob die beiden zum Tatzeitpunkt getrennt waren, wollte der Polizeisprecher nicht sagen.

Die Frau arbeitet den Angaben nach in einem Geschäft. Der Mann soll sie am Donnerstag kurz nach Öffnung des Einkaufszentrums angegriffen haben. Dann floh er.

Zeugen entdecken Tatverdächtigen in Stadtbahn

Weiterhin nicht bekannt ist, auf welche Weise der Täter die Frau anzündete. Dies sei Gegenstand der Ermittlungen, hieß es. Der Ehemann soll noch am Vormittag dem Haftrichter vorgeführt werden. Dieser wird entscheiden, ob Haftbefehl erlassen wird. Zum konkreten Tatvorwurf äußerten sich die Behörden bisher nicht. Im Laufe des Tages soll es dazu weitere Details geben.

Der 54-jährige Deutsche wurde nicht, wie ursprünglich von der Polizei berichtet, im Stuttgarter Stadtteil Heumaden festgenommen, sondern in einem Waldgebiet im Stadtteil Sillenbuch. Die Polizei war ihm nach aktuellen Informationen nach Hinweisen aus der Bevölkerung auf die Spur gekommen: Der 54-Jährige war Reisenden einer Stadtbahn aufgefallen, sie riefen die Polizei. An dem Mann wurde nach dpa-Informationen Spuren von Blut und eines Kampfes entdeckt.

Einkaufszentrum hat wieder geöffnet

Die Shopping-Mall liegt am Mailänder Platz im Europaviertel, wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg entfernt. In dem rund 43.000 Quadratmeter großen Einkaufszentrum gibt es etwa 200 Läden, Gastronomie- und Dienstleistungsbetriebe.

Es war nach der Tat geräumt und teilweise abgeriegelt worden. Als die Polizei ihren Einsatz beendet hatte, nahm es aber wieder den Betrieb wie gewohnt auf.