Angriff in Einkaufszentrum: Was wir wissen und was nicht

Nach dem Angriff in einem Stuttgarter Einkaufszentrum laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Was bisher über die Tat, das Opfer und den mutmaßlichen Täter bekannt ist.

Stuttgart (dpa) – Ein Mann soll eine Frau in einem Stuttgarter Einkaufszentrum mit einem Messer angegriffen und angezündet haben.

Was wir wissen

- Ort und Zeitpunkt der Tat: In einem Einkaufszentrum am Mailänder Platz im Europaviertel in Stuttgart ist eine Frau angegriffen worden. Der Angriff ereignete sich laut Polizei am Donnerstag kurz nach 10.00 Uhr, wenige Minuten nach Öffnung der Shopping-Mall.

- Ablauf der Tat: Nach ersten Kenntnissen der Polizei hat ein Mann die Frau zunächst mit einem Messer attackiert und sie anschließend in Brand gesetzt.

- Opfer: Bei dem Opfer handelt es sich um eine 47 Jahre alte Frau. Sie erlitt Stich- und Brandverletzungen und befindet sich laut Polizei in intensivmedizinischer Behandlung. Ihr Zustand wird als lebensgefährlich beschrieben. Sie arbeitet den Angaben nach in einem Landengeschäft in dem Einkaufszentrum.

- Tatverdächtiger: Ein 54 Jahre alter deutscher Tatverdächtiger wurde gegen 12.10 Uhr im Stuttgarter Stadtteil Heumaden festgenommen. Nach Polizeiangaben steht oder stand der Mann mit der Geschädigten in einer Beziehung. Er soll im Laufe des Freitags einem Haftrichter vorgeführt werden.

- Einsatzmaßnahmen: Nach den ersten Notrufen kurz nach 10.00 Uhr wurde das aus mehreren Gebäuden bestehende Einkaufszentrum teilweise geräumt und abgeriegelt. Polizei und Feuerwehr waren mit vielen Kräften im Einsatz. Auch ein Hubschrauber wurde eingesetzt. Fachleute betraten das Gebäude später mit Schutzanzügen und sicherten Spuren. Zudem werden Kameraaufnahmen ausgewertet.

- Lage im Einkaufszentrum: Der Betrieb im Einkaufszentrum, das in der Nähe des Stuttgarter Hauptbahnhofs liegt, wurde nach dem Einsatz wieder aufgenommen. Nach Angaben der Polizei bestand keine Gefahr für die übrige Bevölkerung.

Was wir nicht wissen

- Motiv und Hintergründe: Die Hintergründe der Tat sind laut Polizei noch unklar. Zu einem möglichen Motiv gibt es bisher keine gesicherten Angaben.

- Tathergang: Unklar ist aktuell etwa, welches Brandmittel verwendet wurde und wie sich die Ereignisse im Inneren des Einkaufszentrums im Minutentakt entwickelten.

- Art und Verlauf der Beziehung zwischen Opfer und Tatverdächtigem: Bekannt ist nur, dass sich der Mann und die Frau «in einer persönlichen Beziehung befunden haben» sollen. Art, Dauer und genauer Charakter dieser Beziehung beschrieb die Polizei nicht näher.



- Weiterer strafrechtlicher Fortgang: Die Polizei hat nur angegeben, dass der 54-Jährige im Laufe des Freitags einem Haftrichter vorgeführt werden soll.

Angaben zu den konkret erhobenen Tatvorwürfen oder zu einer etwaigen einstweiligen Unterbringung liegen in den vorliegenden Informationen nicht vor.