Die Staatsanwaltschaft wirft der Angeklagten vor, den getöteten Fabian zuvor aus seiner Wohnung in Güstrow gelockt zu haben. Vor Gericht beteuert sie, nie dort gewesen zu sein.

Rostock (dpa) - Die im Fall Fabian wegen Mordes angeklagte Frau hat ausgesagt, nie bei dem getöteten Kind zu Hause gewesen zu sein. «Ich kenne die Wohnung nicht», sagte die 30-Jährige vor dem Landgericht in Rostock. Sie wisse auch nicht, in welcher Etage er mit seiner Mutter gewohnt habe. Wenn sie Fabian abgeholt habe, habe sie mit dem Auto an der Straße gewartet. Das Kind sei nach seiner Einschulung im Jahr 2023 «so gut wie gar nicht mehr» bei ihr und dem Kindesvater gewesen.

Laut Anklage soll die Frau den achtjährigen Fabian am 10. Oktober 2025 aus seiner Wohnung in Güstrow gelockt und dann an einem Teich bei Klein Upahl, etwa 15 Kilometer südlich der Kleinstadt, erstochen und den Leichnam anschließend in Brand gesetzt haben. Das Motiv soll mit dem Verhältnis der Angeklagten zu Fabians Vater und dem zeitweisen Ende dieser Beziehung zusammenhängen. Die Angeklagte streitet eine Beteiligung an der Tat ab.

Das öffentliche Interesse an dem Prozess ist riesig. Vor dem Landgericht in Rostock warteten die Menschen in einer langen Schlange, um der Verhandlung beizuwohnen. Die ersten Zuschauer haben sich demnach schon kurz nach 2 Uhr in der Nacht angestellt.