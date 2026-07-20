Als letzter Bundesligist ist Meister FC Bayern München in die Vorbereitung gestartet. Bis der Kader von Trainer Vincent Kompany komplett ist, dauert es einige Wochen. Die Stars erleben Ungewohntes.

München (dpa) – Meister FC Bayern hat als letzter Bundesligist die Vorbereitung auf die neue Saison aufgenommen. Für die Fußball-Profis von Trainer Vincent Kompany standen zum Start zunächst Untersuchungen in einem Krankenhaus nahe dem Schloss Nymphenburg und Tests im Leistungszentrum an der Säbener Straße an. Am Tag nach dem WM-Finale war das Team um U21-Nationalmannschaftskapitän Tom Bischof und Ersatztorhüter Sven Ulreich noch recht klein. Kompany muss noch einige Wochen warten, bis sein Star-Ensemble komplett ist.

Lange Pause noch für Kane und Olise

Nach ihrem Aus bei der Weltmeisterschaft, bei der im Endspiel zwischen Spanien und Argentinien am Vorabend (1:0 n.V.) kein Münchner Profi im Einsatz war, bekommen die Nationalspieler rund drei Wochen Urlaub. Joshua Kimmich, Manuel Neuer & Co. aus dem DFB-Kader werden in der kommenden Woche wieder auf dem Rasen zurückerwartet. Als letzte kehren Englands Teamkapitän Harry Kane sowie die Franzosen Michael Olise und Dayot Upamecano ins Training zurück.

Das Gros der WM-Teilnehmer um die deutschen Nationalspieler absolviert die Leistungstests am 27. und 28. Juli und reist dann individuell ins Trainingslager an den Tegernsee in der kommenden Woche. Die verletzten Nationalspieler Serge Gnabry und Lennart Karl werden im Rahmen der Reha Schritt für Schritt an den Kader herangeführt. Beide fuhren am Montag in ihren Autos vor.

Offen ist die Zukunft der Leihrückkehrer João Palhinha (zuletzt Tottenham), Sacha Boey (zuletzt Galatasaray Istanbul) und Bryan Zaragoza (zuletzt AS Rom). Sie sind auf der Suche nach neuen Clubs.

«Wir arbeiten mit Hochdruck daran»

Für das Rumpfteam ergibt sich zum Auftakt an der Säbener Straße ein ungewohntes Bild. Der FC Bayern baut seit Anfang Juni. Die Erweiterung des Profihauses und die Erneuerung der Rasenplätze modernisieren dabei das Trainingsgelände. Die Arbeiten wurden nach Club-Angaben bewusst in der Sommerpause gestartet und werden bis in den Herbst und Winter hinein fertiggestellt. So bleibe der Trainingsbetrieb gesichert.

«Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Infrastruktur an der Säbener Straße weiterzuentwickeln», sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen. «Die erneuerten Plätze, der modernisierte Reha-Bereich und die Erweiterung des Profitrakts schaffen weitere Trainings-, Diagnostik- und Rehamöglichkeiten – und somit noch bessere Voraussetzungen für unseren sportlichen Erfolg.»