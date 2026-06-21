Zusammen mit seinem brasilianischen Partner unterliegt Daniel Altmaier im Doppelfinale in Westfalen zwei Franzosen. Auch im Einzelwettbewerb war der Kempener weit gekommen.

Halle/Westfalen (dpa) – Der deutsche Tennisprofi Daniel Altmaier hat gemeinsam mit seinem brasilianischen Partner João Fonseca das Doppel-Finale beim Rasenturnier im westfälischen Halle verloren. Das Duo unterlag den Franzosen Théo Arribagé und Albano Olivetti auf dem Centre Court mit 6:7 (2:7), 4:6.

Olivetti und Arribagé schlugen stark auf: Die beiden Franzosen ließen im Finale keinen einzigen Breakball zu und schlugen elf Asse. Beim Rasenturnier im niederländischen ’s-Hertogenbosch war das Duo zuletzt im Viertelfinale ausgeschieden.

Altmaier blickt trotz der Niederlage auf ein erfolgreiches Turnier in Halle zurück. Im Einzel war der Kempener etwas überraschend bis ins Halbfinale eingezogen. Dort verlor der 27-Jährige klar mit 1:6. 3:6 gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe. Fonseca war im Einzelwettbewerb bereits in der ersten Runde gegen den Karlsruher Yannick Hanfmann ausgeschieden.