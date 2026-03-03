Berlin
AfD-Fraktion schließt Jan Wenzel Schmidt aus
AfD-Politiker Jan Wenzel Schmidt
Der AfD-Bundestagsabgeordneten Jan Wenzel Schmidt muss im Zusammenhang mit der Vetternwirtschaftsdebatte die AfD-Fraktion verlassen. (Archivbild)
Peter Gercke. DPA

Die AfD-Bundestagsfraktion hat den Abgeordneten Jan Wenzel Schmidt aus ihren Reihen ausgeschlossen. Die Fraktion stimmte einem entsprechenden Antrag der Fraktionsspitze zu, die ihm fraktionsschädigendes Verhalten vorgeworfen hatte, wie ein Sprecher bestätigte. Hintergrund ist die Debatte über sogenannte Vetternwirtschaft in der AfD.

