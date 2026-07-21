Der Wechsel von Karim Adeyemi von Dortmund nach Barcelona ist nun auf der Zielgeraden. Bis zur offiziellen Bekanntgabe soll es nicht mehr lange dauern.

Barcelona/Dortmund (dpa) – Karim Adeyemi soll am Mittwoch offiziell als Neuzugang des FC Barcelona präsentiert werden. Vereinspräsident Joan Laporta bestätigte nach seiner Rückkehr vom WM-Finale in den USA am Flughafen von Barcelona, dass die Vorstellung des deutschen Fußball-Nationalspielers unmittelbar bevorsteht. Nach Medienberichten hält sich Adeyemi bereits seit einigen Tagen in Spanien auf und hat den Medizincheck erfolgreich absolviert.

Laporta hatte den Wechsel bereits bestätigt. Auch Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac erklärte nach dem Testspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen am vergangenen Wochenende, dass sich der Verein von Adeyemi verabschiedet habe.

Der BVB und das Team von Ex-Bundestrainer Hansi Flick sollen sich dem Vernehmen nach auf einen Vertrag bis Sommer 2031 mit einer Ablöse von 22 Millionen Euro plus sieben Millionen Euro Boni geeinigt haben.