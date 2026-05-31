Olympia in Hamburg? Noch bis 18 Uhr können Bürger abstimmen, ob die Hansestadt sich ins Rennen um die Spiele 2036, 2040 oder 2044 wirft.

Hamburg (dpa) – Die Abstimmungsstellen für den Olympia-Entscheid in Hamburg haben geöffnet. Bis 18.00 Uhr können die Hamburgerinnen und Hamburger dort ihr Votum zu einer Bewerbung der Hansestadt um die Olympischen Spiele 2036, 2040 und 2044 abgeben. Insgesamt sind etwa 1,3 Millionen Menschen ab 16 Jahren zur Abstimmung aufgerufen. Es geht zunächst darum, ob Hamburg sich weiter bemühen soll, Kandidat für eine deutsche Olympia-Bewerbung zu werden.

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) entscheidet am 26. September, mit welcher Stadt oder Region er in das internationale Rennen zieht. Hamburgs Konkurrenten sind München, die Rhein-Ruhr-Region mit Köln als Zentrum und Berlin.

Mit dem vorläufigen Endergebnis wird gegen 22.00 Uhr gerechnet. Um die 40 Prozent der Stimmberechtigten hatten ihre Entscheidung schon vor dem Referendum per Brief abgegeben.