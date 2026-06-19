Tierischer Einsatz
Abkühlung mit Folgen – Feuerwehr rettet Rehkitz aus Pool
Ein Feuerwehrmann rettet ein Rehkitz aus einem Pool
Der Ausflug ins kühle Nass endete für das Rehkitz mich reichlich Stress. (Foto Feuerwehr Aßlar/dpa)
Feuerwehr Aßlar. DPA

Ein Rehkitz landet im Wasserbecken – und braucht Hilfe.

Aßlar (dpa) – Besonderer Einsatz: Im mittelhessischen Aßlar im Lahn-Dill-Kreis hat die Feuerwehr ein Rehkitz aus einem Pool gerettet. Das Jungtier habe am Donnerstagabend im Stadtteil Bechlingen bei sommerlichen Temperaturen Abkühlung gesucht und sei nicht mehr aus dem Becken gekommen, teilte die Freiwillige Feuerwehr in Aßlar mit. Anwohner sahen das und alarmierten die Rettungskräfte.

Ein Feuerwehrmann rettete den Angaben zufolge das entkräftete Kitz aus dem Pool. Es habe sich dann «unverzüglich» Richtung Wald zurückgezogen, hieß es in einer Mitteilung der Feuerwehr.

© dpa-infocom, dpa:260619-930-247839/1

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