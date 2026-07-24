Seit elf Jahren ist Peter Gulacsi eine feste Größe im RB-Tor. Der Ungar unterstützt sogar seinen jüngeren Torwartkollegen auf dem Weg zur Nummer 1. Nun könnte ein Problem auf die Leipziger zukommen.

Leipzig (dpa) – RB Leipzigs Torhüter Peter Gulacsi soll im Fokus des FC Villarreal stehen. Laut Transferexperte Fabrizio Romano und auch der «Bild» sollen die Verhandlungen des spanischen Topclubs mit dem Ungarn schon weit fortgeschritten sein. Nach dpa-Informationen gibt es jedoch noch keine offizielle Anfrage der Spanier an den Fußball-Bundesligisten aus Sachsen.

Der 36 Jahre alte Gulacsi hatte seinen Vertrag in Leipzig erst im Februar bis Sommer 2027 verlängert. Allerdings ist zu erwarten, dass der langjährige Stammkeeper nun den Weg für den jüngeren Belgier Maarten Vandevoordt (24 Jahre) freimacht.

Gulacsi ist schon seit Zweitliga-Zeiten bei RB. Nach dem Wechsel im Sommer 2015 von RB Salzburg zu den Sachsen kam er auf 362 Einsätze. Ein Weggang nach elf Jahren wäre aktuell auch für die Leipziger ein Problem, da Gulacsi zuletzt immer betont hatte, Vandevoordt auf dem Weg nur Nummer eins zu unterstützen. Einen Top-Torhüter als Nachfolger zu finden, der sich freiwillig als Nummer zwei sieht, ist schwierig. Neben Vandevoordt und Gulacsi hat RB noch den 32 Jahre alten Leopold Zingerle unter Vertrag, der ebenfalls als Teamplayer gilt.