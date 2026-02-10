Vollsperrung
A65 in Richtung Karlsruhe nach Lkw-Unfall gesperrt
Polizei Blaulicht bei Unfallaufnahme
Polizei Blaulicht bei Unfallaufnahme
Stefan Puchner. DPA

Ein Lastwagen blockiert im morgendlichen Berufsverkehr die Autobahn bei Landau. Pendler sollten einen Umweg wählen.

Landau (dpa) – Die Autobahn 65 ist nach einem Lkw-Unfall bei Landau in Richtung Karlsruhe voll gesperrt worden. Nach Polizeiangaben blockiert der Lastwagen die komplette Fahrbahn auf Höhe der «Hornbach-Spange», die die Autobahn mit der Bundesstraße 272 verbindet. Der Verkehr werde auf die B272 Richtung Bornheim abgeleitet. Die Auffahrt auf die A65 von Bornheim kommend sei ebenfalls befahrbar. So könne die Unfallstelle umfahren werden, erklärte ein Polizeisprecher. Die genauen Umstände des Unfalls waren zunächst nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:260210-930-665578/1

Ressort und Schlagwörter

Verkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren