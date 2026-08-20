Unglück in Bayern
76-Jähriger stürzt in Berchtesgadener Alpen in den Tod
Bergunfälle
Der Wanderer stürzte in die Tiefe und starb. (Symbolbild)
Uwe Lein. DPA

Am landschaftlich reizvollen, aber schwierigen Rinnkendlsteig stürzt ein Wanderer in die Tiefe und stirbt. Was ist zu dem Bergunfall bekannt?

Lesezeit 1 Minute

Schönau am Königssee (dpa) – Ein 76-jähriger Wanderer ist in den Berchtesgadener Alpen rund 100 Höhenmeter in die Tiefe gefallen und ums Leben gekommen. Der Mann sei mit Begleitern unterwegs gewesen, als er in Schönau am Königssee am Rinnkendlsteig abstürzte, wie die Polizei mitteilte.

Die alarmierte Bergwacht konnte nur noch seinen Tod feststellen. Der 76-Jährige wurde per Hubschrauber geborgen, ebenso seine Begleiter, die anschließend von einem Kriseninterventionsdienst betreut wurden. Die Ermittlungen zur Absturzursache dauern an.

Der Rinnkendlsteig im Berchtesgadener Land führt vom Königssee zur Kührointalm entlang der Ostseite des Kleinen Watzmanns und bietet Tiefblicke auf den Königssee. Unter anderem wegen Steinschlaggefahr ist der anspruchsvolle Aufstieg laut der Internetseite Bergerlebnis Berchtesgaden nur für erfahrene, trittsichere Bergsteiger empfohlen.

© dpa-infocom, dpa:260820-930-555683/2

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