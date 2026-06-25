Ein Knöllchen endet in Gewalt: Ein 74-Jähriger soll nach einem Streit einen Ordnungsamtsmitarbeiter mit dem Auto angefahren haben. Die Ermittler prüfen den Verdacht auf versuchten Mord.

Öhringen (dpa) – Ein Knöllchen hat einen 74-jährigen Mann so sehr auf die Palme gebracht, dass er einen Mitarbeiter des Ordnungsamtes im baden-württembergischen Öhringen angefahren hat. Gegen den 74-Jährigen wird wegen des Verdachts des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung ermittelt, er sitzt in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Der 31 Jahre alte Mitarbeiter hatte den Angaben zufolge im Bereich eines Supermarkts ein Verwarnungsgeld ausgestellt, weil das Auto des Mannes verbotswidrig geparkt gewesen sein soll. Nach bisherigen Erkenntnissen stieg der 74-Jährige in sein Auto und fuhr unvermittelt auf den vor dem Wagen stehenden Mann zu. Der 31-Jährige wurde auf die Motorhaube aufgeladen und nach rund 30 bis 40 Metern zu Boden geschleudert, wie es weiter hieß. Der Fahrer soll dabei durchgehend beschleunigt haben. Anschließend sei der Verdächtige geflüchtet und habe dabei mutmaßlich eine rote Ampel missachtet.

Der leicht verletzte Ordnungsamt-Mitarbeiter kam laut Polizei in ein Krankenhaus, das er noch am selben Tag wieder verlassen konnte. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen demnach am Dienstag fest, ein Haftrichter setzte den Haftbefehl in Vollzug.