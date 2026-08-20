Monatelang bleibt der Lotto-Jackpot unberührt, nun gibt es in zwei Ziehungen nacheinander den Hauptgewinn. Warum die Summe von 50 Millionen Euro jetzt geteilt werden muss.

Bremen/Hannover (dpa) - Gleich drei Tipper mit einem glücklichen Händchen haben den Lotto-Jackpot mit der Maximalhöhe von 50 Millionen Euro abgeräumt. Sie müssen sich die Summe aber teilen. Damit wurde ein 50-Millionen-Euro-Topf zum zweiten Mal in Folge geknackt. Wie Lotto Bremen mitteilte, gehen 16,66 Millionen Euro einmal nach Hessen und zweimal nach Niedersachsen. Alle drei Spieler tippten die sechs Gewinnzahlen 3, 23, 31, 33, 35 und 47 sowie die Superzahl 6 richtig. Lotto Bremen hat derzeit die Federführung im Deutschen Lotto- und Totoblock.

Nach Angaben von Lotto Niedersachsen ist einer der Gewinner aus Niedersachsen noch unbekannt, er gab seinen Spielschein mit sechs getippten Feldern für vier Ziehungen in einer Annahmestelle im Landkreis Wittmund ab. Der zweite Neu-Millionär aus Niedersachsen stammt aus dem Landkreis Wesermarsch, er spielte online und tippte 16 Felder.

Je 16.666.666,60 Euro für Jackpot-Gewinner

Ob der hessische Gewinner - oder die Gewinnerin - den Volltreffer schon bemerkt habe, sei vorerst nicht bekannt, teilte Lotto Hessen mit. Denn der Spielschein sei anonym, also ohne Kundenkarte, in einer Annahmestelle in Nordhessen abgegeben worden. Um den Gewinn kassieren zu können, muss die ausgehändigte Spielquittung vorgelegt werden.

Auch ein dritter Niedersachse aus dem Landkreis Wolfenbüttel zählt zu den Gewinnern, er tippte sechs Richtige ohne Superzahl und gewinnt 577.448,20 Euro. Die gleiche Summe erhalten auch ein Lottospieler aus Hessen und ein Spieler aus Bayern. Die drei Jackpot-Gewinner erhalten jeweils 16.666.666,60 Euro.

50 Millionen Euro gesetzlich als Obergrenze festgelegt

Von Ende März bis Mitte August war es niemandem gelungen, die sechs richtigen Gewinnzahlen plus Superzahl zu tippen - ein Rekord. Erst am 15. August, nach 40 Ziehungen, gab es einen Hauptgewinn. Nach Angaben der Thüringer Staatslotterie tippte eine Einzelperson die richtigen Zahlen. Nähere Angaben zum glücklichen Gewinner gab es zunächst nicht.

Beim Spiel «6 aus 49» sind 50 Millionen Euro gesetzlich als Obergrenze festgelegt. Bei einer längeren Phase ohne Gewinnerin oder Gewinner erhöht sich der nächste Einstiegs-Jackpot. Wegen der langen Zeitspanne ohne Hauptgewinn war jüngst so viel Geld im Topf, dass der folgende Jackpot direkt mit der Maximalsumme von 50 Millionen Euro begann. Das gab es in der deutschen Lottogeschichte noch nie - seit über 70 Jahren. Der nächste Jackpot für die Lotto-Ziehung am Samstag steigt mit immerhin etwa 31 Millionen Euro ein.

Im bisherigen Jahresverlauf gewannen allein in Niedersachsen bisher 78 Lotterie-Teilnehmer mindestens 100.000 Euro. Elf Gewinne davon erreichten Millionenhöhe. In Hessen gab es bereits 56 mindestens sechsstellige Gewinne, neun davon in Millionenhöhe.

Wie hoch ist die Chance? Wie groß ist das Risiko?

Die Gewinnwahrscheinlichkeit beim klassischen Lotto «6 aus 49» liegt bei 1 zu 140 Millionen. Die Wissenschaft nutzt anschauliche Vergleiche, um extrem geringe Wahrscheinlichkeiten wie einen Hauptgewinn im Lotto zu verdeutlichen: Niemand würde behaupten, dass es wahrscheinlich ist, mit verbundenen Augen den einzigen rot gefärbten Grashalm auf einem Fußballfeld mit rund 140 Millionen grünen Halmen zu finden. Wohl jeder Lottospieler würde zugeben, dass die eigene Hand eher einen der grünen Halme zu fassen bekäme. Den Jackpot im klassischen Lotto oder im Eurojackpot zu knacken, ist genauso (un-)wahrscheinlich, wie blind den roten Halm zu greifen.

Lotto ist ein Glücksspiel und Glücksspiele können süchtig machen. Zudem besteht die Gefahr, dass Spielerinnen und Spieler mehr ausgeben als ihnen eigentlich finanziell möglich ist. Experten zufolge sind die Risiken beim klassischen Lotto aber geringer als bei virtuellen Automatenspielen, Live-Sportwetten und illegalen Spielangeboten.