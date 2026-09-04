Am 12. September wird am Rhein aufgeräumt. Warum die Freiwilligen in diesem Jahr vor besonderen Herausforderungen stehen.

Mainz (dpa) – Insgesamt rund 50.000 Freiwillige wollen beim diesjährigen «RhineCleanUp» am 12. September wieder die Ufer des Rheins von Müll befreien – auch in Rheinland-Pfalz und Hessen. Besondere Aktualität erhält die Aktion durch neue Forschungsergebnisse der Universitäten Bonn und Tübingen sowie durch das anhaltende Niedrigwasser.

Die Müllsammel- und Aufräumaktionen «RhineCleanUp» gibt es seit 2018. Ziel des Projekts ist es den Organisatoren zufolge, die Ufer sauberzumachen, damit Müll gar nicht erst in den Fluss kommt.

Ähnlich wie im vergangenen Jahr werde wieder mit rund 50.000 Teilnehmern bundesweit – am Rhein und an anderen Flüssen – gerechnet, sagte Organisator Joachim Umbach. Eine Angabe zu der erwarteten Teilnehmerzahl in Rheinland-Pfalz oder Hessen könne nicht gemacht werden.

Rhein laut Studie 40-mal so vermüllt wie ursprünglich gedacht

Die Studie der Unis Bonn und Tübingen verdeutlicht das Problem: Demnach treiben täglich rund 53.000 größere Müllteile im Rhein in Richtung Nordsee. Hochgerechnet seien das bis zu 40 Millionen Teile jährlich. Die Müllbelastung des Rheins sei damit um das 40-fache höher als bislang angenommen.

Erschwert wurden in diesem Jahr die Vorbereitungen durch das anhaltende Niedrigwasser. An freigelegten Uferbereichen könnten Rückstände aus dem Zweiten Weltkrieg sichtbar werden. Zudem seien die Ufer näher an die Bereiche herangerückt, in denen die Strömung besonders stark und gefährlich sei, erklärten die Organisatoren. Die Müllentsorgung im Wasser selbst solle daher Fachleuten überlassen werden.