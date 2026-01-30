Tödlicher Vorfall in einer Hamburger U-Bahnstation: Ein 25-Jähriger zieht eine junge Frau vor die einfahrende U-Bahn, beide sterben. Die Polizei teilt neue Erkenntnisse mit.

Hamburg (dpa) - Bei den Toten in der Hamburger U-Bahnstation Wandsbek Markt handelt es sich um eine 18 Jahre alte Frau und einen 25 Jahre alten Mann. Der Mann stand abseits von der 18-Jährigen und zerrte sie kurze Zeit später mit sich ins Gleisbett vor die einfahrende U-Bahn, wie die Polizei mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen kannten sich die beiden nicht. Bei dem Mann handele es sich um einen Südsudanesen. Die 18-Jährige hat eine iranische Staatsbürgerschaft, wie eine Sprecherin der Nachrichtenagentur dpa sagte. Die Mordkommission hat aufgrund des Verdachts eines Tötungsdeliktes die Ermittlungen übernommen.