2. Bundesliga
2:2 in Bielefeld: Heidenheim verpasst vierten Sieg in Serie
Arminia Bielefeld - 1. FC Heidenheim
Traf für Heidenheim zum Ausgleich: Budu Siwsiwadse
Friso Gentsch. DPA

Bielefeld geht früh in Führung, doch Heidenheim dreht das Spiel - am Ende reicht es für beide Teams nur zu einem 2:2-Remis.

Lesezeit 1 Minute

Bielefeld (dpa) – Der 1. FC Heidenheim hat im Duell bei Arminia Bielefeld seinen vierten Sieg nacheinander in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Das Team von Trainer Frank Schmidt kam bei seinem ersten Unentschieden in dieser Spielzeit nicht über ein 2:2 (1:2) hinaus. In der Tabelle liegt das Team mit 13 Punkten weiter auf dem dritten Platz.

Vor der nun anstehenden Länderspielpause steht die Arminia dagegen bei einem Saisonsieg und zwei Remis. Vor heimischer Kulisse ging sie durch Joel Grodowksi zwar in Führung (13.), musste dann aber zwei Rückschläge vor der Pause hinnehmen. Zunächst verwandelte Budu Siwsiwadse nach einer halben Stunde einen Foulelfmeter zum Ausgleich, ehe Paul Hennrich die überfällige Führung erzielte (45. +3). Der Neuzugang schlenzte den Ball von der Strafraumkante sehenswert ins lange Eck.

Nach dem Seitenwechsel zeigten sich die Gastgeber verbessert und belohnten sich für ihren Aufwand durch Felix Hagmanns Treffer zum 2:2 (55.). In der Schlussphase war Bielefeld näher am Sieg, kam aber nicht zum entscheidenden Treffer.

© dpa-infocom, dpa:260920-930-714793/1

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