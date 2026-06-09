Kein Aufschlagverlust, 22 Asse und trotzdem Zittern bis zum Schluss: Wie Tennisprofi Hanfmann das enge Duell in Stuttgart für sich entscheidet und sich nun Chancen aufs Viertelfinale ausrechnen kann.

Stuttgart (dpa) – Nervenstark hat Tennisspieler Yannick Hanfmann beim Rasenturnier in Stuttgart den Sprung ins Achtelfinale geschafft. In einem engen Erstrundenmatch setzte sich der 34 Jahre alte Karlsruher mit 7:6 (7:5), 7:6 (7:4) gegen den US-Amerikaner Aleksandar Kovacevic durch.

Hanfmann, Deutschlands Nummer zwei hinter French-Open-Gewinner Alexander Zverev, überzeugte bei eigenem Aufschlag mit 22 Assen. Wie Kovacevic ließ der Routinier im gesamten Match keinen Aufschlagverlust zu.

Zwei Matchbälle hatte Hanfmann bereits bei 5:4 im zweiten Satz, entschieden wurde die Partie aber erst im Tiebreak. Nach 1:50 Stunden nutzte der Deutsche seinen insgesamt vierten Matchball.

«Es war ein klassisches Rasentennismatch. Wir haben beide sehr gut serviert», bilanzierte Hanfmann. «Rasentennis ist immer etwas Besonders. Ich freue mich immer darauf. Es kommt meinem Spielstil entgegen.»

In der Runde der besten 16 hat er nun gegen den Italiener Mattia Bellucci die Chance, erstmals das Viertelfinale in Stuttgart zu erreichen. Fünf deutsche Tennisspieler sind auf dem Weissenhof am Start. Grand-Slam-Gewinner Zverev hatte nach seinem Finaleinzug in Paris erwartungsgemäß abgesagt.