Mannheim (dpa) - Ein 20-Jähriger ist bei einem Unfall in Mannheim schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Er war mit seinem Elektro-Kleinkraftrad unterwegs, als er mit einem Auto zusammenstieß, wie die Polizei mitteilte.
Der 20-Jährige übersah demnach den Wagen eines 60-Jährigen, der langsam in einen Kreuzungsbereich fuhr, und kollidierte fast ungebremst mit dem Auto. Er wurde den Angaben zufolge schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 60-jährige Autofahrer habe sich bei dem Unfall leicht verletzt. Auch ein Rettungshubschrauber soll laut Polizei im Einsatz gewesen sein.
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