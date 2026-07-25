Nach dem Zusammenstoß mit einem Auto wird ein junger Mann schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Mannheim (dpa) - Ein 20-Jähriger ist bei einem Unfall in Mannheim schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Er war mit seinem Elektro-Kleinkraftrad unterwegs, als er mit einem Auto zusammenstieß, wie die Polizei mitteilte.

Der 20-Jährige übersah demnach den Wagen eines 60-Jährigen, der langsam in einen Kreuzungsbereich fuhr, und kollidierte fast ungebremst mit dem Auto. Er wurde den Angaben zufolge schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 60-jährige Autofahrer habe sich bei dem Unfall leicht verletzt. Auch ein Rettungshubschrauber soll laut Polizei im Einsatz gewesen sein.