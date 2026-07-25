Mannheim
20-Jähriger kracht fast ungebremst in Auto – schwer verletzt
Rettungshubschrauber - Symbolbild
Ein Rettungshubschrauber ist auf dem Weg zur Einsatzstelle. (Symbolbild)
Daniel Karmann. DPA

Nach dem Zusammenstoß mit einem Auto wird ein junger Mann schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Mannheim (dpa) - Ein 20-Jähriger ist bei einem Unfall in Mannheim schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Er war mit seinem Elektro-Kleinkraftrad unterwegs, als er mit einem Auto zusammenstieß, wie die Polizei mitteilte.

Der 20-Jährige übersah demnach den Wagen eines 60-Jährigen, der langsam in einen Kreuzungsbereich fuhr, und kollidierte fast ungebremst mit dem Auto. Er wurde den Angaben zufolge schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 60-jährige Autofahrer habe sich bei dem Unfall leicht verletzt. Auch ein Rettungshubschrauber soll laut Polizei im Einsatz gewesen sein.

© dpa-infocom, dpa:260725-930-436728/2

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