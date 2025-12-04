1Live-Krone-Party: Zartmann und Ikkimel zweifach gekrönt

Für die 1Live-Krone-Verleihung stimmt eine junge Hörerschaft über ihre Könige und Königinnen des deutschen Popuniversums ab. Elf Trophäen waren zu vergeben. Manche jubeln doppelt.

Bielefeld (dpa) - Mit Auszeichnungen in gleich zwei wichtigen Kategorien kann sich Sänger Zartmann als großer 1Live-Krone-Gewinner fühlen. Bei der Verleihung der begehrten Musikpreise am Donnerstagabend in Bielefeld räumte er nicht nur die Auszeichnung als «Bester Künstler» des vergangenen Jahres ab. Sein Song «Tau mich auf» wurde vom Publikum auch zum besten Song des Jahres gewählt. Rapperin Nina Chuba («Wildberry Lillet», «Fata Morgana») gewann in diesem Jahr als «Beste Künstlerin» die insgesamt vierte Krone ihrer Laufbahn.

Zwei Kronen gingen auch an ihre Hip-Hop-Kollegin Ikkimel, die mit ihren explizit sexualisierten Texten bewusst polarisiert. Sie wurde von den Hörern und Hörerinnen zur besten Newcomerin gekürt. Die Krone in der Kategorie «Bester Party-Song» teilt sie sich mit dem Webvideo-Produzenten und Musiker Filow für den Track «Jiggy».

In der neuen Kategorie «Bester Pop-Act» durfte Musiker Nico Santos («Rooftop» «Unforgettable») jubeln. Als «Bester Live-Act» sahnte Party-Rapper Finch («Liebe auf der Rückbank», «Abenteuerland») seine erste Krone ab. Die Krone in der Kategorie «Bester Alternative Song» gewann die Indie-Pop-Band Provinz für «Walzer».

Publikumsliebling Ski Aggu punktet erneut bei Fans

Rapper und Publikumsliebling Ski Aggu holte die Krone für den besten Hip-Hop-Song mit «Palermo» - und stellte damit gleich einen Rekord auf. Er war in den Vorjahren sechs Mal nominiert und hat sich ebenso oft gegen die Konkurrenz durchgesetzt.

Der WDR nennt die 1Live-Krone Deutschlands größten Musikpreis. Die Publikumspreise gelten als wichtiger Indikator für die musikalischen Vorlieben bei einer jungen Hörerschaft. Die Preisträger waren in den vergangenen Wochen per Online-Voting von den Hörerinnen und Hörern ermittelt worden.

Den von der Redaktion ausgelobten Sonderpreis der 1Live-Krone nahmen die Filmemacher der viel diskutierten Netflix-Doku über Rapper Haftbefehl, Juan Moreno und Sinan Sevinc, entgegen. Ihnen sei es mit der Biografie gelungen, wichtige Debatten über Themen von gesellschaftlicher Relevanz anzustoßen. Der Film spannt den Bogen vom kometenhaften Aufstieg des Rappers Haftbefehl bis zu dessen Drogensucht und psychischen Problemen.

Ebenso vorab festgelegt war der Gewinner der Krone in der Kategorie «Beste Unterhaltung»: Diese ging an den Tiktoker und Autor Tahsim Durgun als Brückenbauer zwischen Kulturen und Generationen, wie es hieß.